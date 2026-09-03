Keine Reaktion mehr: Polizisten retteten Säugling aus versperrtem Auto

Ein dramatischer Zwischenfall auf einem Parkplatz in Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck) ist am Donnerstag glimpflich ausgegangen. Polizisten befreiten einen Säugling aus einem versperrten Fahrzeug, nachdem das Kind im Inneren des Pkw eingeschlossen worden war.

Säugling in Auto eingesperrt

Gegen 11 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Notfall auf einem Parkplatz alarmiert. Eine 31-jährige Mutter aus dem Bezirk Vöcklabruck befand sich verzweifelt neben ihrem Fahrzeug und versuchte, auf ihren im Kindersitz sitzenden Säugling einzureden. Zuvor hatte ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck den Notruf verständigt. Er schilderte den Beamten, dass die Mutter ihn gegen 10.50 Uhr angesprochen habe, weil sich das Fahrzeug plötzlich selbst versperrt hatte. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Inneren des Pkw.

Scheibe eingeschlagen, Kind befreit

Da das Auto in der Sonne stand und bereits fast 30 Minuten vergangen waren, entschlossen sich die Einsatzkräfte zum raschen Handeln. Laut Polizei zeigte der Säugling keine Reaktion mehr, hatte den Kopf nach hinten geneigt und den Mund geöffnet. Gegen 11.20 Uhr schlugen die Polizisten mit einem Notfallhammer die linke hintere Seitenscheibe des Pkw ein und konnten das Kind aus dem Fahrzeug befreien. Der Säugling wurde anschließend von den alarmierten Rettungskräften vor Ort versorgt. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand des Kindes wurden nicht bekannt gegeben. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine möglicherweise gefährliche Situation rechtzeitig entschärft werden.