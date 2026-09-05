Tödlicher Badeunfall: Frau reglos im Wasser entdeckt

Tragischer Badeunfall im Bezirk Braunau: Eine 74-jährige Frau wurde am Freitagnachmittag leblos aus dem Wildenauer Badesee geborgen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen konnte sie nicht gerettet werden.

Eine 74-jährige Frau aus dem Bezirk Mödling ist am Freitagnachmittag nach einem Badeunfall im Wildenauer Badesee in der Gemeinde Aspach (Bezirk Braunau) ums Leben gekommen. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte ihr nicht mehr geholfen werden.

Frau reglos im Wasser entdeckt

Die 74-Jährige war am 4. September 2026 gegen 14:45 Uhr gemeinsam mit einem 61-jährigen Begleiter aus Innsbruck zum Wildenauer Badesee gefahren, um dort den Nachmittag zu verbringen. Nach kurzer Suche nach einem geeigneten Platz ließen sich die beiden im Bereich einer Sitzgarnitur nieder. Anschließend beschlossen sie, sich im Badesee abzukühlen. Die Frau soll ihrem Begleiter dabei mitgeteilt haben, dass sie nicht gerne schwimme und lediglich bis zu den Knien ins Wasser gehen wolle. Der 61-Jährige nahm dies zur Kenntnis und ging anschließend selbst schwimmen.

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Als der Mann später wieder in Richtung Ufer schwamm, bemerkte er bereits zufahrende Einsatzfahrzeuge. Andere Badegäste hatten gegen 15:15 Uhr den reglosen Körper der 74-Jährigen im Wasser entdeckt und sie an Land gebracht. Rettungskräfte und ein Notarzt führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Diese blieben jedoch erfolglos. Kurz vor 16 Uhr konnte der Arzt nur noch den Tod der Frau feststellen. Die näheren Umstände des Badeunfalls werden nun erhoben.