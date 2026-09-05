Gänsehaut am Traunsee: 115 Biker erfüllen schwerstkrankem Robert seinen letzten Wunsch

Robert ist 60, liegt mit einer schweren Krankheit auf der Palliativstation und wünschte sich nichts mehr, als noch ein allerletztes Mal mit Biker-Freunden und Familie am Traunsee zu grillen und den Sonnenuntergang zu genießen.

In dieser Community hält man zusammen: Neben Freunden und Familie kamen nicht weniger als 115 Biker an den Traunsee, um Robert seinen letzten Wunsch zu erfüllen.

In dieser Community hält man zusammen: Neben Freunden und Familie kamen nicht weniger als 115 Biker an den Traunsee, um Robert seinen letzten Wunsch zu erfüllen.

Ein dringender Hilferuf erreichte den ehrenamtlichen Verein Rollende Engel mit Sitz in Wels (Oberösterreich) von der Palliativstation: Der 60-jährige Robert, zweifacher Familienvater, ist schwerstkrank und seine Lebenszeit läuft ihm langsam davon. Was ihn trotz allem antreibt, ist seine unbändige Liebe zum Motorradfahren. Als echter Freigeist hat er viele Jahre gemeinsam mit Freunden und Biker-Clubs die Straßen erkundet. Nun bat er um einen letzten Herzenswunsch: Noch einmal mit Motorrad-Freunden und Familie am Traunsee grillen.

Unfassbare Unterstützung von Bikern aus dem ganzen Land

Die Helfer der Rollenden Engel zögerten nicht lange und baten die Community auf Facebook um Mithilfe: Biker aus der Gegend wurden in einem Video dazu aufgerufen, mit ihren Motorrädern bei dem Event für Robert dabei zu sein und über das Weißenbachtal nach Traunkirchen zu fahren. Und was daraufhin geschah, war selbst für die Wünscherfüller unfassbar: Von überall her kamen begeisterte Biker, mehr als 115 Motorräder wurden gezählt. Sie alle wollten bei Roberts letzter Ausfahrt dabei sein.

©Facebook/Rollende Engel Die Welle der Hilfsbereitschaft war riesengroß.

Im Anschluss: Gemütliches Grillfest mit der Familie

Den restlichen Nachmittag verbrachte Robert im Kreis seiner Liebsten. Beim gemeinsamen Grillen lebten alte Biker-Anekdoten wieder auf; es wurde herzlich gelacht, in Erinnerungen geschwelgt und vor allem eins geteilt: wertvolle, unbezahlbare Zeit. Als die Abendsonne den Traunsee in goldenes Licht tauchte, lag eine spürbare Ruhe über allen. Erschöpft, aber mit einem tiefen Glück in den Augen, brachten wir Robert nach diesem besonderen Tag zurück auf die Palliativstation. Robert und die Rollenden Engel bedanken sich bei jedem Einzelnen, der dieses wunderschöne Erlebnis möglich gemacht hat.