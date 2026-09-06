„Bauer sucht Frau“-Rekord: 500 Männer wollten Emilia (21) kennenlernen

Emilia aus Oberösterreich sorgt bei „Bauer sucht Frau“ für einen Rekord: Rund 500 Bewerbungen gingen für die 21-jährige Bäuerin ein. Nun beginnt für sie die spannende Suche nach dem passenden Partner.

Für Emilia aus dem Hausruckviertel beginnt ein ganz besonderes Abenteuer: Die 21-jährige Bäuerin startet als eine der ersten Kandidatinnen in die Hofwochen der 23. Staffel von „Bauer sucht Frau“. Dabei sorgt sie gleich zu Beginn für einen Rekord: Rund 500 Bewerbungen gingen für die lebensfrohe Oberösterreicherin ein – so viele wie noch nie bei einer Bäuerin der Sendung.

Zehn Männer kämpfen um Emilias Herz

Beim großen Kennenlerntag wird es für Emilia spannend. Gleich zehn Männer treten an, um die begehrte Einladung auf ihren Hof zu bekommen und die junge Landwirtin näher kennenzulernen. Während einige Bewerber auf klassische Romantik setzen und mit Blumen oder kleinen Geschenken punkten wollen, sorgt ein Kandidat mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen: Statt sich mit Worten vorzustellen, beginnt er kurzerhand damit, auf Emilias Hof einen Zaun aufzustellen. Ob diese außergewöhnliche Idee bei Emilia Eindruck hinterlässt, zeigt sich in der Hofwoche.

Suche nach dem richtigen Menschen

Wie die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der neuen Staffel hofft auch Emilia, den passenden Partner zu finden. Gemeinsam mit drei weiteren Bäuerinnen und Bauern startet sie in die Hofwochen – vom Murtaler Peter über den Mostviertler Thomas bis zum Kärntner Bergbauern Arnold. Für Emilia stehen nun spannende Tage bevor: Zwischen Hofalltag, Kennenlernen und ersten gemeinsamen Momenten wird sich zeigen, ob aus den Begegnungen vielleicht mehr entsteht. Die Hofwochen der 23. Staffel von „Bauer sucht Frau“ starten am Mittwoch, 16. September 2026, um 20:15 Uhr auf JOYN und ATV.