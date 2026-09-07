E-Bike-Fahrer stürzt nach Vollbremsung: 1,36 Promille festgestellt

Am späten Nachmittag des 6. September 2026 kam es im Gemeindegebiet von Königswiesen (Bezirk Freistadt, Oberösterreich) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger E-Bike-Lenker verunglückte.

Der Mann aus dem Bezirk Freistadt war am 6. September 2026 auf einer Bergstraße talwärts unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Zweiradfahrer während der Bergabfahrt zu weit an den rechten Fahrbahnrand. Bei dem Versuch, das E-Bike mittels einer Vollbremsung abzufangen, prallte er gegen den Bordstein und stürzte schwer.

32-Jähriger zog sich bei Sturz Verletzungen zu

Der 32-Jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rettung Königswiesen wurde der Verunglückte in das Landeskrankenhaus Freistadt eingeliefert. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Der Mann wird nun bei der zuständigen Behörde angezeigt