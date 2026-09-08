LASK schreibt Geschichte: Champions-League-Premiere in Athen

Für den LASK beginnt am Dienstag ein neues Kapitel: Erstmals treten die Athletiker in der Ligaphase der Champions League an. Zum Auftakt wartet in Athen eine Mannschaft mit viel internationaler Erfahrung.

Für den LASK geht es am Dienstagabend, 8. September, erstmals in der Klubgeschichte in der Ligaphase der UEFA Champions League zur Sache. Um 18.45 Uhr treffen die Athletiker in der AEK Arena auf AEK Athen. Der griechische Klub bringt dabei deutlich mehr Erfahrung auf Europas größter Bühne mit. AEK war bereits mehrfach in der Champions League vertreten und ist 14-maliger griechischer Meister. Der LASK geht somit als Außenseiter in seine Premiere.

LASK will punkten

Verstecken wollen sich die Athletiker in Griechenland trotzdem nicht. Robert Ljubicic, der aktuell von AEK an den LASK verliehen ist, kennt den Gegner besonders gut. „Wir müssen uns nicht verstecken. Wir wissen um unsere Qualität und kennen unsere Stärken. Wenn wir diese auf den Platz bringen und mutig auftreten, haben wir auch hier eine Chance.“ Auch Trainer Didi Kühbauer verlangt von seiner Mannschaft einen entschlossenen Auftritt. Sein Ziel ist klar: Der LASK soll zum Auftakt Zählbares aus Athen mitnehmen.

Beide in Torlaune

Selbstvertrauen konnten beide Mannschaften bereits am vergangenen Wochenende sammeln. Der LASK gewann im UNIQA ÖFB Cup mit 6:1 beim Deutschlandsberger SC und zog damit ins Achtelfinale ein. Doch auch AEK zeigte sich vor dem Duell treffsicher. Gegen Aris Thessaloniki feierten die Athener in der griechischen Super League einen 5:0-Heimsieg. Barnabás Varga traf dabei gleich zweimal.

Große Bühne wartet

Gespielt wird in der AEK Arena im Athener Stadtteil Nea Filadelfia. Das Stadion wurde Ende September 2022 eröffnet und ist nun Schauplatz der Champions-League-Premiere des LASK. Auf die Athletiker wartet dort zum Start eine große Herausforderung. Kühbauer sagt vor der Partie: „AEK Athen ist eine erfahrene Mannschaft, die gute Spieler in ihren Reihen hat. Das wird ein hartes Stück Arbeit, aber unser Ziel ist es, hier zu punkten und da brauchen wir sehr viel Mut und Leidenschaft.“

So siehst du das Spiel

Anpfiff zwischen AEK Athen und dem LASK ist am Dienstag, 8. September 2026, um 18.45 Uhr. Geleitet wird die Partie vom portugiesischen Schiedsrichter Luis Godinho. Wer nicht in Athen dabei ist, kann den historischen ersten Ligaphasen-Auftritt der Athletiker im Fernsehen verfolgen. Sky Sport Austria überträgt die Partie live.