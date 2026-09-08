Wasser von Brücke auf Autos geschüttet: Zwei 13-Jährige ausgeforscht

Im Bezirk Linz-Land sollen zwei 13-Jährige Wasser von einem Gehwegübergang auf vorbeifahrende Autos geschüttet haben. Die beiden wurden ausgeforscht und zeigten sich geständig. Nun sucht die Polizei betroffene Lenker.

Am Montag, 7. September 2026, kam es auf der B139 Kremstal Bundesstraße (Oberösterreich) zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Zwischen 20.30 und 21.15 Uhr soll von einem Gehwegübergang Wasser auf darunter vorbeifahrende autos geschüttet worden sein. Die Polizei nahm daraufhin Ermittlungen auf.

Zwei 13-Jährige ausgeforscht

Durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen und Informationen aus der Bevölkerung konnten schließlich zwei Verdächtige ausgeforscht werden. Es handelt sich um zwei 13-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land. Sie stehen im Verdacht, das Wasser auf die vorbeifahrenden Fahrzeuge geschüttet zu haben. „Die beiden 13-Jährigen zeigten sich geständig.“

Polizei sucht Lenker

Damit sind die Ermittlungen für die Polizei noch nicht abgeschlossen. Gesucht werden nun Fahrzeuglenker, deren Autos an diesem Abend betroffen waren. Sie sollen sich bei der Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems melden.

Zeugenaufruf läuft

Der Aufruf richtet sich ausdrücklich an Lenker, die am 7. September zwischen 20.30 und 21.15 Uhr auf diesem Abschnitt der B139 unterwegs waren und betroffen sind. Sie können sich direkt bei der Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems melden. Die Polizei ersucht um Kontaktaufnahme unter 0591334139.