Verstiegen am Traunstein: Jugendliche aus Felswand gerettet

Zwei Jugendliche (15, 16) stiegen am Dienstag in unwegsames Felsgelände auf und verloren die Orientierung. Erst dank eines Live-Standorts konnte die Bergrettung sie befreien.

Die beiden Burschen aus Linz und dem Bezirk Linz-Land verbrachten den Tag zunächst an einem Badeplatz in Gmunden. Auf der Suche nach einer Herausforderung folgten sie am späten Nachmittag dem ausgetrockneten Bachbett des sogenannten Teufelsgrabens. Trotz des immer steileren, felsdurchsetzten Geländes kletterten die Teenager weiter hoch, um die Aussicht auf den See zu genießen.

Orientierung im Felsgelände verloren

Gegen 20.20 Uhr wendete sich der 16-Jährige schließlich telefonisch an seinen Vater: Die beiden hatten sich in einer Schlucht am Traunstein komplett verstiegen, die Orientierung verloren und benötigten dringend Hilfe. Der 51-jährige Vater setzte daraufhin kurz vor 21 Uhr den Notruf ab. Weil die Burschen für die alarmierten Einsatzkräfte der Bergrettung und Alpinpolizei Gmunden telefonisch nicht mehr erreichbar waren, schickte der Vater den Live-Standort des Mobiltelefons direkt weiter.

Seilbergung im Dunkeln

Dank der Standortdaten stiegen die Bergretter gezielt auf und konnten die Vermissten gegen 21.30 Uhr auf einem schmalen Vorsprung im brüchigen Steilgelände ausfindig machen. Da die Jugendlichen keinerlei Ausrüstung für das alpine Gelände dabei hatten, wurden sie vor Ort mit Helmen, Stirnlampen und Klettergurten ausgestattet. Die Einsatzkräfte seilten die beiden rund 30 Meter ab und brachten sie schließlich gesichert ins Tal.