Sonne blendete im Spiegel: Kollision zwischen Auto und Motorrad

Am Dienstagabend (8. September 2026) im Gemeindegebiet von Weibern (Bezirk Grieskirchen): Gegen 18.30 Uhr war eine 24-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Grieskirchen auf der L519 von Haag am Hausruck kommend unterwegs. Im Ortsgebiet von Weibern beabsichtigte die junge Frau, nach links in die Bachmühlgasse einzubiegen. Nach eigenen Angaben wurde die Lenkerin im entscheidenden Moment durch die intensive Sonneneinstrahlung im dortigen Verkehrsspiegel geblendet.

Trotz Vollbremsung

Dadurch übersah sie im Kreuzungsbereich einen entgegenkommenden 42-jährigen Motorradfahrer aus demselben Bezirk, der in Richtung Haag am Hausruck fuhr. Der Biker bremste, konnte den Zusammenstoß mit dem abbiegenden Auto jedoch nicht mehr verhindern. Der 42-Jährige wurde verletzt. Nach der Notversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst in das Klinikum Wels eingeliefert. Ein Alkomattest beim verletzten Motorradfahrer verlief positiv und ergab einen Wert von 0,56 Promille.