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/ ©Freiwillige Feuerwehr St. Johann am Walde
Bild auf 5min.at zeigt ein gestohlenes Agregat
Die Feuerwehr konnte die Diebe identifizieren und fordert das Gerät nun zurück.
St. Johann
09/09/2026
Letzte Chance

„Macht uns sprachlos“: Diebe bestehlen Feuerwehr bei Tennenfest

Sprachlosigkeit und Enttäuschung bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann am Walde: Während des Tennenfestes entwendeten Unbekannte ein teures Notstromaggregat. Die Florianis stellen nun ein Ultimatum.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(227 Wörter)
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Große Enttäuschung bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann am Walde (Braunau im Innviertel/OÖ): In der Nacht auf Sonntag (6. September 2026) wurde im Rahmen des traditionellen Tennenfestes ein Notstromaggregat direkt vom Parkplatz gestohlen. Der Verlust wiegt schwer, denn das Gerät war nur geleast bzw. geliehen und schlägt mit mehreren tausend Euro zu Buche. Den finanziellen Schaden müsste die Feuerwehr nun aus eigener Tasche und aus den Einnahmen des Festes begleichen – Gelder, die eigentlich für die Ausrüstung und den Erhalt der Einsatzkraft gedacht sind.

„So ein Verhalten macht uns wirklich sprachlos, denn wir helfen jedem, zu jeder Zeit und das kostenlos und selbstverständlich! Wir erwarten uns im Gegenteil nur eins: einen Funken Anstand und den nötigen Respekt uns gegenüber!“,

teilt die Feuerwehr enttäuscht auf ihren Plattformen mit.

Kennzeichen bekannt: Chance zur Rückgabe

Völlig chancenlos sind die Diebe allerdings nicht davongekommen. Da das Festareal aus Sicherheitsgründen durchgehend überwacht wurde, konnten die Verantwortlichen das Tatfahrzeug samt Kennzeichen sowie die mutmaßlichen Täter bereits identifizieren. Die Florianis zeigen sich trotz des Vorfalls noch versöhnlich und bieten eine letzte Chance an: Wird das Aggregat persönlich beim Feuerwehrhaus zurückgebracht, sieht die Wehr von einer Anzeige ab. Sollte die Frist jedoch verstreichen, wird der Fall an die Polizei übergeben.

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