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Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme von einem Absperrband der Polizei.
Nach dem Tod einer Frau laufen die Ermittlungen.
Wels-Land
09/09/2026
Tragisch

Vergewaltigungsserie: Oberösterreicherin stirbt nach Missbrauch

Im Bezirk Wels-Land (OÖ) soll eine Frau an tödlichen Verletzungen gestorben sein. Was zunächst wie ein Unfall ausgesehen haben mag, soll schreckliche Details über mögliche betäubte Missbrauchstaten enthüllt haben.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)
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Wie die Kronen Zeitung berichtet, verstarb im Bezirk Wels-Land eine Mutter an den Folgen massiver und tödlicher Verletzungen. Gefunden wurde sie bereits Ende Juni von ihrer jugendlichen Tochter. Während die Ermittler zunächst von einem Unfall beim Sex ausgingen, verlagerte sich der Schwerpunkt der Erhebungen rasch auf das nähere Umfeld des Opfers. Nun steht der 51-jährige Ehemann im Zentrum der polizeilichen Ermittlungen.

Frau betäubt und missbraucht?

Der Verdacht wiegt schwer: Der Ehemann soll seine Frau über einen längeren Zeitraum hinweg mit Medikamenten betäubt haben. Die Kronen Zeitung berichtet von einem monatelangen Martyrium. Die Ermittler prüfen demnach, ob die wehrlose Frau im Rahmen mysteriöser Online-Netzwerke an andere Männer für sexuelle Übergriffe überlassen wurde. Neben dem Ehemann befindet sich bereits ein weiterer 51-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Wesentlicher Bestandteil der Ermittlungen sind Handy- und Chatdaten, die Aufschluss geben sollen. Die Ermittlungen laufen. Für alle beteiligten Personen gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2026 um 09:38 Uhr aktualisiert
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