Asylunterkunft vor dem Aus: Quartier in Bad Kreuzen soll schließen

Die BBU-Asylunterkunft in Bad Kreuzen soll geschlossen werden. Wegen der geringen Auslastung wird das Quartier mit Platz für bis zu 160 Personen in den kommenden Wochen aufgelassen.

Die Asylunterkunft der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) in Bad Kreuzen im Bezirk Perg in Oberösterreich soll in den kommenden Wochen geschlossen werden, wie der ORF berichtet. Grund dafür sei die geringe Auslastung des Quartiers. In der Unterkunft, die dem Innenministerium untersteht, konnten bis zu 160 Asylsuchende untergebracht werden. Aktuell leben dort laut Angaben des Landes nur noch rund 30 Personen.

Bewohner sollen übersiedeln

Die Entscheidung zur Schließung soll laut dem oberösterreichischen Landesrat für Soziales und Integration, Christian Dörfel (ÖVP), aufgrund der niedrigen Belegung getroffen worden sein. Das Innenministerium habe mitgeteilt, dass das Quartier wegen der positiven Entwicklung bei den Asylzahlen nicht mehr benötigt werde. Ein Teil der derzeit noch in Bad Kreuzen untergebrachten Menschen soll bis Ende September beziehungsweise Anfang Oktober in andere Einrichtungen übersiedeln. Genannt wird dabei vor allem die BBU-Unterkunft in St. Georgen im Attergau. Auch eine Verlegung nach Bergheim bei Salzburg steht im Raum.

Rund 30 Mitarbeiter betroffen

Offen ist derzeit, was mit den Beschäftigten der Unterkunft passiert. Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aktuell noch in Bad Kreuzen tätig. Offiziell wurde die geplante Schließung seitens des Innenministeriums weder bestätigt noch dementiert. Die Unterkunft in Bad Kreuzen war seit mehr als zehn Jahren als BBU-Quartier in Betrieb.