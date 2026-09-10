Ermittlungen um „erschossenen Specht“: Untersuchung bringt überraschende Wende

Ein vermeintlich erschossener Specht beschäftigte Ende August die Polizei im Bezirk Ried. Nun liegt das Untersuchungsergebnis vor - und dieses widerlegt den ursprünglichen Verdacht.

Ein Ende August im Bezirk Ried tot aufgefundener Specht sorgte zunächst für den Verdacht, dass das Tier erschossen worden sein könnte.

Ein Ende August im Bezirk Ried tot aufgefundener Specht sorgte zunächst für den Verdacht, dass das Tier erschossen worden sein könnte.

Ein Ende August im Bezirk Ried tot aufgefundener Specht sorgte zunächst für den Verdacht, dass das Tier erschossen worden sein könnte. Eine Untersuchung brachte nun jedoch Klarheit: Der Vogel wurde offenbar von einem anderen Tier getötet. Am 29. August hatte ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Ried gegen 14.40 Uhr die Polizei verständigt. Er hatte einen toten Specht gefunden, der zunächst den Eindruck erweckte, erschossen worden zu sein.

Vogel wurde untersucht

Die Polizei nahm den Specht an sich. Nach Rücksprache mit einer Vogelschutzorganisation wurde eine Untersuchung des Tieres veranlasst. Nun liegt das Ergebnis einer Forschungsklinik vor. Demnach hat sich der ursprüngliche Verdacht eines Abschusses nicht bestätigt.

Verletzungen stammen offenbar von anderem Tier

Aufgrund der festgestellten Verletzungen gehen die Experten vielmehr davon aus, dass der Specht von einem anderen Tier getötet wurde. Damit ist der zunächst vermutete Abschuss des Vogels vom Tisch