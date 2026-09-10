Schwerer Unfall auf der B138: 84-Jähriger kollidiert mit Lkw

Schwerer Verkehrsunfall auf der B138: Ein 84-jähriger Autofahrer kollidierte beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag im Bezirk Kirchdorf. Ein 84-jähriger Autofahrer kollidierte beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der 84-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf war gegen 10.30 Uhr auf der B138 von Schlierbach in Richtung Micheldorf unterwegs. Im Gemeindegebiet von Kirchdorf wollte er bei der Kreuzung Bambergstraße mit der Sengsschmiedstraße nach links abbiegen.

Zusammenstoß mit entgegenkommendem Lkw

Dabei kam es laut Polizei zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw. Dieser wurde von einem 56-jährigen slowakischen Staatsbürger gelenkt, der aus Richtung Micheldorf kam. Der 84-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.