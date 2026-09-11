177 Personen im Einsatz: Große Suchaktion nach vermissten Jäger

Ein 73-jähriger Jäger wurde in der Nacht auf Freitag im Bereich des Kreuzbauernmoors (Bezirk Vöcklabruck) vermisst. Eine groß angelegte Suchaktion mit 177 Einsatzkräften, zehn Hunden und fünf Drohnen brachte schließlich Erfolg.

Gegen 0.10 Uhr wurde die Polizei am 11. September darüber informiert, dass der 73-Jährige seit rund drei Stunden abgängig war. Als Aufenthaltsort wurde das Waldgebiet „Kreuzbauernmoor“ in Fornach im Bezirk Vöcklabruck vermutet. Daraufhin wurde eine umfangreiche Suche eingeleitet. Nahezu das gesamte Waldgebiet wurde mit Drohnen sowie Mantrailer- und Flächensuchhunden abgesucht.

Vermisster Jäger gefunden

Zusätzlich bildeten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) eine Suchkette. Schließlich konnte ein Hundeführer der ÖRHB den vermissten 73-Jährigen ausfindig machen. Der Mann war wohlauf, jedoch völlig durchnässt. Nach einer Untersuchung durch das Österreichische Rote Kreuz wurde der 73-Jährige von Angehörigen nach Hause gebracht. Insgesamt standen 177 Personen, zehn Hunde und fünf Drohnen im Einsatz.