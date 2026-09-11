Streit um Parkplatz eskaliert: Mann schlägt Autoscheibe ein und packt Lenker am Hals

Auf einem Parkplatz in Helpfau-Uttendorf im Bezirk Braunau ist ein Streit eskaliert. Ein 32-jähriger Autofahrer wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Gegen einen 25-Jährigen wird nun Anzeige erstattet.

Am 5. September 2026 wurden Polizisten gegen 20.25 Uhr zu einem Streit mit mehreren Personen auf einem Parkplatz in Helpfau-Uttendorf gerufen. Dort trafen sie auf eine 25-Jährige, einen 28-Jährigen und eine 26-jährige serbische Staatsangehörige, alle aus Wien. Auch ein 25-jähriger serbischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Braunau befand sich vor Ort. Kurze Zeit später kam ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit seinem Auto dazu. Im Wagen saßen außerdem eine 16- und eine 17-Jährige.

Streit beim Einparken

Der 32-Jährige schilderte den Polizisten, dass er auf dem Parkplatz einparken wollte. Ein dort stehender Mann habe ihm mit Handbewegungen offenbar zu verstehen gegeben, dass er wegfahren solle. Daraufhin habe der Autofahrer zurück gestikuliert und das Seitenfenster auf der Fahrerseite ein Stück geöffnet. Sinngemäß habe er erklärt, dass er auf den Stellplatz fahren wolle. Danach eskalierte die Situation.

Scheibe eingeschlagen

Laut den Angaben des 32-Jährigen soll der Verdächtige auf das Auto zugelaufen sein. Anschließend habe er mit der Faust die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Zudem soll er den Lenker mit dem Umbringen bedroht haben. Währenddessen habe er den 32-Jährigen am Hals gepackt. Der Autofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Lenker fährt davon

Nach dem Angriff legte der 32-Jährige laut seiner Schilderung den Rückwärtsgang ein. Anschließend fuhr er vom Parkplatz weg. Die beiden Jugendlichen befanden sich zu diesem Zeitpunkt weiterhin bei ihm im Fahrzeug.

Anzeige folgt

Für den 25-jährigen serbischen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Braunau hat der Vorfall nun rechtliche Folgen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Vorwürfe lauten auf Sachbeschädigung, gefährliche Drohung und Körperverletzung.