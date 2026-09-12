95 Sekunden bis zur Festnahme nach Messer-Drohung – dann folgt kurioser Fund

Mit einem Messer soll ein 26-Jähriger in Vöcklabruck Passanten bedroht haben. Nur 95 Sekunden nach dem Notruf war er festgenommen. Doch bei der Durchsuchung machten die Polizisten noch einen ungewöhnlichen Fund.

Gegen 1 Uhr sprach am Samstag, dem 12. September 2026, eine 32-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) eine Polizeistreife an. Sie berichtete, dass sie kurz zuvor von einem unbekannten Mann belästigt wurde. Zwischen dem Unbekannten und ihrem 32-jährigen Ehemann soll es auch zu gegenseitigen Schlägen gekommen sein. Danach ist der Mann geflüchtet.

Polizei greift ein

Fast gleichzeitig ging bei der Polizei ein Notruf ein: Ein Mann soll mit einem Messer am Vöcklabrucker Stadtplatz herumgeschrien haben. Die bereits angesprochene Streife und eine weitere Streife in der Nähe liefen sofort zum Stadtplatz. Auf dem Weg kamen ihnen zwei Personen entgegen, die laut Polizei offensichtlich vor dem Mann flüchteten. Sie riefen den Beamten zu, dass sich gleich um die Ecke eine Person mit einem Messer befinde.

Festnahme in 95 Sekunden

Dort trafen die Polizisten auf einen 26-jährigen Albaner. Mit gezogenen Waffen forderten sie ihn auf, das Messer wegzulegen und sich auf den Boden zu legen. Der Mann kam der Aufforderung nach und wurde festgenommen. Vom Notruf bis zur Festnahme waren laut Polizei lediglich 95 Sekunden vergangen.

Zähne in Geldtasche

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine kleine Menge Cannabis. In der Geldtasche des 26-Jährigen entdeckten sie außerdem zwei Schneidezähne. Laut Polizei stammten diese vom Beschuldigten selbst und waren ihm offenbar kurz zuvor ausgeschlagen worden. Bei einer Gegenüberstellung stellte sich laut Polizei zudem heraus, dass es sich bei dem Festgenommenen um jenen Mann handelte, der zuvor in die Auseinandersetzung mit dem Ehepaar verwickelt gewesen sein soll.

Ermittlungen laufen

Damit ist der Fall für die Polizei noch nicht abgeschlossen. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich hält fest: „Weitere Ermittlungen sind in dieser Sache notwendig“. Zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung liegen bislang keine weiteren Angaben vor.