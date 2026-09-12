2,96 Promille am Steuer: Andere Verkehrsteilnehmer schlagen Alarm

Die unsichere Fahrweise eines Autofahrers blieb am Freitagabend des 11. September 2026 nicht unbemerkt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer erstattete deshalb Anzeige. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 57-jährigen Deutschen aus dem Bezirk Kirchdorf. Er war zu diesem Zeitpunkt auf der Landshaager Straße unterwegs. Der 57-Jährige fuhr in Richtung St. Martin im Mühlkreis. Nach der Anzeige konnte der Mann schließlich in Unterhart angehalten werden. Dort wurde seine Fahrt beendet. Anschließend wurde ein Alkotest durchgeführt.

Alkotest zeigt 2,96 Promille

Das Ergebnis des Tests fiel deutlich aus: Beim 57-Jährigen wurden 2,96 Promille festgestellt. Damit bestätigte sich der Verdacht auf eine starke Alkoholisierung. Ausgangspunkt für die Kontrolle war die zuvor gemeldete unsichere Fahrweise. Der Hinweis des anderen Verkehrsteilnehmers hatte damit zur Anhaltung in Unterhart geführt. Für den 57-Jährigen hatte das Ergebnis unmittelbare Folgen. Wegen der festgestellten 2,96 Promille wurde ihm der Führerschein abgenommen.