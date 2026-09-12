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Bild auf 5min.at zeigt einen Alkomaten.
Ein Verkehrsteilnehmer meldete die unsichere Fahrweise des 57-Jährigen.
Rohrbach
12/09/2026
Lenker fällt auf

2,96 Promille am Steuer: Andere Verkehrsteilnehmer schlagen Alarm

Im Bezirk Rohrbach (Oberösterreich) fiel am Freitagabend ein Autofahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. In Unterhart wurde der 57-Jährige gestoppt. Der Alkotest ergab 2,96 Promille.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Die unsichere Fahrweise eines Autofahrers blieb am Freitagabend des 11. September 2026 nicht unbemerkt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer erstattete deshalb Anzeige. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 57-jährigen Deutschen aus dem Bezirk Kirchdorf. Er war zu diesem Zeitpunkt auf der Landshaager Straße unterwegs. Der 57-Jährige fuhr in Richtung St. Martin im Mühlkreis. Nach der Anzeige konnte der Mann schließlich in Unterhart angehalten werden. Dort wurde seine Fahrt beendet. Anschließend wurde ein Alkotest durchgeführt.

Alkotest zeigt 2,96 Promille

Das Ergebnis des Tests fiel deutlich aus: Beim 57-Jährigen wurden 2,96 Promille festgestellt. Damit bestätigte sich der Verdacht auf eine starke Alkoholisierung. Ausgangspunkt für die Kontrolle war die zuvor gemeldete unsichere Fahrweise. Der Hinweis des anderen Verkehrsteilnehmers hatte damit zur Anhaltung in Unterhart geführt. Für den 57-Jährigen hatte das Ergebnis unmittelbare Folgen. Wegen der festgestellten 2,96 Promille wurde ihm der Führerschein abgenommen.

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