Firmenwerkzeug gestohlen und online verkauft: Linzer fliegt auf

Nach einem schweren Diebstahl in einer Linzer Firma gerieten drei Mitarbeiter ins Visier der Polizei. Die Spur zu einem 31-jährigen Linzer führte schließlich über eine Online-Verkaufsplattform.

Mitte Juni wurden aus einer Firma in Linz mehrere Werkzeuge gestohlen. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich handelte es sich dabei um einen schweren Diebstahl. Nach der Tat nahm die Polizei umfassende Ermittlungen auf. Dabei rückten drei Mitarbeiter der Firma als mögliche Tatverdächtige in den Fokus.

Spur im Internet

Im Zuge der Ermittlungen ergab sich schließlich eine konkrete Spur zu einem 31-jährigen Linzer. Dabei spielte die Zusammenarbeit mit einer Online-Verkaufsplattform eine entscheidende Rolle. Nach Angaben der Polizei soll der Mann versucht haben, das gestohlene Werkzeug dort zu verkaufen. So gelang es den Ermittlern, ihn als Beschuldigten auszuforschen.

Beweise vorgelegt

Die Polizei konfrontierte den 31-Jährigen anschließend mit den gegen ihn vorliegenden Beweisen. Daraufhin legte der Linzer laut Landespolizeidirektion Oberösterreich ein umfassendes Geständnis ab. Die Ermittlungen führten damit von dem Diebstahl in der Firma über die Verkaufsplattform bis zu dem Beschuldigten.

Anzeige folgt

Für den 31-Jährigen hat der Fall nun rechtliche Folgen. Die Polizei wird ihn bei der Staatsanwaltschaft Linz anzeigen. Zu den beiden weiteren Mitarbeitern, die zunächst ebenfalls als Tatverdächtige in Frage kamen, enthält die vorliegende Mitteilung keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen führten laut Polizei jedenfalls zu seinem Geständnis.