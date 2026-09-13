Mitfahrer hatten „Todesangst“: 17-Jähriger flüchtet mit 150 km/h vor Polizei

Mit 150 km/h durch das Ortsgebiet, ein Zusammenstoß mit einem Reh und zwei verängstigte Mitfahrer: Eine Polizeikontrolle in Steyr endete am Sonntag mit einer Flucht durch Steyr-Land. Am Steuer saß ein 17-Jähriger ohne Schein.

Die Flucht des 17-Jährigen führte mit bis zu 150 km/h durch Saaß - seine beiden Mitfahrer gaben später an, „Todesangst“ gehabt zu haben.

Die Flucht des 17-Jährigen führte mit bis zu 150 km/h durch Saaß - seine beiden Mitfahrer gaben später an, „Todesangst“ gehabt zu haben.

Begonnen hatte alles gegen 6 Uhr in der Aschacher Straße in Steyr, Oberösterreich. Dort führte eine Polizeistreife am Sonntag, dem 13. September, Standkontrollen durch. Als die Beamten einen Wagen anhalten wollten, missachtete dessen Lenker das deutliche Anhaltezeichen. Statt stehen zu bleiben, beschleunigte er massiv. Die Streife nahm daraufhin die Nachfahrt auf.

150 km/h in Saaß

Der Pkw flüchtete über die L1348 in Richtung Saaß in der Gemeinde Garsten und weiter nach Aschach an der Steyr. Besonders gefährlich wurde es im Ortsgebiet von Saaß: Dort maß die Polizei über eine Strecke von mehr als 300 Metern eine Geschwindigkeit von 150 km/h. Obwohl der Streifenwagen annähernd gleich schnell unterwegs war, vergrößerte sich der Abstand zum flüchtenden Auto laut Polizei weiter. Kurz vor Saaß kollidierte der Pkw zudem mit einem Reh.

Lenker gibt auf

Die Flucht ging dennoch weiter. Erst kurz nach der Ortschaft Aschach gab der Lenker seinen Fluchtversuch auf und hielt an. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme kam ein weiteres Detail ans Licht: Der Fahrer war erst 17 Jahre alt. Der slowakische Jugendliche aus dem Bezirk Steyr-Land besitzt laut Landespolizeidirektion Oberösterreich noch keine gültige Lenkberechtigung. Wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung wurde das Fahrzeug vor Ort vorläufig beschlagnahmt.

„Todesangst“ im Auto

Neben dem 17-Jährigen saßen zwei 18-Jährige aus Steyr im Wagen. Bei ihrer Einvernahme schilderten sie, wie sie die Fahrt erlebt hatten. Sie hätten „Todesangst gehabt und den Lenker angeschrien, er solle stehen bleiben“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der Jugendliche beendete seine Flucht jedoch erst kurz nach Aschach.