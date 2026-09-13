144 statt 70 km/h auf der B1: Polizei stoppt jungen Raser in Leonding

Auf der B1 in Leonding war ein 21-Jähriger deutlich zu schnell unterwegs. Statt erlaubter 70 km/h wurden 144 km/h gemessen. Kurz darauf waren Führerschein und Auto vorerst weg.

Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung führte am Sonntag, dem 13. September 2026, auf der B1 in Leonding (Oberösterreich) Lasermessungen durch. Gegen 16.35 Uhr fiel dabei ein Wagen besonders auf. „Gegen 16:35 Uhr konnte ein PKW mit 144 km/h bei erlaubten 70 km/h festgestellt werden.“ Damit lag die gemessene Geschwindigkeit mehr als doppelt so hoch wie erlaubt.

Polizei fährt nach

Mit der Messung war die Sache noch nicht vorbei. Die Polizisten nahmen die Nachfahrt auf. Kurze Zeit später konnten sie den Wagen anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker 21 Jahre alt ist und aus dem Bezirk Linz-Land kommt. Für den jungen Lenker hatte die rasante Fahrt unmittelbare Folgen. Er besitzt einen Probeführerschein. Dieser wurde ihm von den Polizisten vorläufig abgenommen. Damit war die Fahrt für den 21-Jährigen an Ort und Stelle beendet.

Auch Auto ist weg

Doch nicht nur beim Führerschein zog die Polizei vorläufig die Bremse. Wegen der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung wurde auch der Wagen vorläufig beschlagnahmt. Der 21-Jährige musste damit nach der Kontrolle sowohl auf seinen Führerschein als auch auf das Fahrzeug verzichten.