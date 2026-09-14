Polizistin muss zur Seite springen: Alkolenker flüchtet nach Hause

Eine Polizistin wollte einen Autofahrer in Wels zur Kontrolle anhalten – doch statt zu bremsen, fuhr der Mann direkt auf sie zu. Die Beamtin musste zur Seite springen. Auf seiner Flucht krachte der Mann dann auch noch in ein Auto.

Eine Streife der Verkehrspolizei kontrollierte am Samstagabend (12. September) im Bereich der Oberfeldstraße in Wels (Oberösterreich). Gegen 22.20 Uhr forderte eine Beamtin einen Autofahrer zum Anhalten auf. Doch dieser dachte nicht daran, stehen zu bleiben: „Der Lenker missachtete die Anhaltung und fuhr direkt auf die Beamtin zu, die zur Seite springen musste“, schildert die Polizei die Situation. Dann fuhr er einfach weiter.

Nach Hause geflüchtet

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, doch sie fanden den Lenker – wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um einen 36-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land – zunächst nicht mehr. Der Lenker konnte schließlich von den Beamten ausgeforscht und an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Während seiner Flucht war der Mann zudem in ein geparktes Auto gekracht und hatte Fahrerflucht begangen. „Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird mehrfach angezeigt“, so die Polizei abschließend.