Bankangestellter muss nach Hirnblutung um Pension kämpfen

Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich berichtet aktuell vom Fall eines Bankangestellten aus Oberösterreich, der nach einer schweren Hirnblutung unter anderem um seine Berufsunfähigkeitspension kämpfen musste.

Der Bankangestellte wandte sich an die Arbeiterkammer, diese ging für ihn vor Gericht.

Der Bankangestellte wandte sich an die Arbeiterkammer, diese ging für ihn vor Gericht.

Seinen Beruf als Controller konnte der Bankangestellte nämlich nach der schweren Hirnblutung eigentlich nicht mehr ausüben. Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) sah das aber offenbar anders und verweigerte ihm sowohl die Berufsunfähigkeitspension als auch das Rehabilitationsgeld sowie medizinische und berufliche Reha-Maßnahmen, erklärt nun die Arbeiterkammer auf Facebook. Die Begründung war dabei einfach: Der Mann sei laut PVA eben nicht berufsunfähig.

Bankangestellter hatte Berufsschutz

Ein gerichtlicher Gutachter sollte diese Einschätzung aber nicht untermauern, die AK brachte den Fall nämlich vor den Richter. Dort wurden die gesundheitlichen Einschränkungen bestätigt. Und: „Da der Mann aufgrund seines langjährigen Berufs als Controller Berufsschutz hatte, durfte er auch nicht auf einen anderen Arbeitsplatz verwiesen werden“, so die AK-Experten. Der Bankangestellte war nämlich in den letzten 15 Jahren mehr als 170 Versicherungsmonate lang als Controller angestellt.

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PVA muss Oberösterreicher Berufsunfähigkeitspension rückwirkend gewähren

Das Gericht folgte schließlich der Einschätzung des Gutachters und gab der AK und dem Bankangestellten Recht. Die PVA musste dem Mann daraufhin die Berufsunfähigkeitspension rückwirkend und unbefristet gewähren. Die AK-Experten abschließend noch: „Gerade wenn Leistungen abgelehnt werden, lohnt es sich, die Entscheidung prüfen zu lassen. Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Mitglieder zu ihrem Recht kommen – wenn nötig auch vor Gericht.“