Nach Feier: Ex-Polizeischüler soll Kollegin missbraucht haben

Schwere Anschuldigungen: Ein ehemaliger Polizeischüler (42) aus Wels steht im Verdacht, eine schlafende Kollegin nach einer Feier sexuell missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben.

Nach einer Feier unter Polizeischülern Ende Juni in Linz stehen schwerwiegende Vorwürfe im Raum: Die Staatsanwaltschaft Linz hat Anklage gegen einen 42-jährigen ehemaligen Polizeischüler aus Wels erhoben. Dem Mann wird der sexuelle Missbrauch einer wehrlosen Person zur Last gelegt. Die Gruppe hatte nach der Feier gemeinsam in einer Linzer Wohnung übernachtet. Das 21-jährige Opfer soll im Bett geschlafen haben, während der Beschuldigte auf dem Boden gelegen haben soll. Der 42-Jährige soll die schlafende Kollegin missbraucht haben. Das geht aus einem Bericht vom ORF hervor.

Beschuldigter bestreitet Vorwürfe

Der Angeklagte stellt den Ablauf der Nacht anders dar: Er bestreitet, dass das Opfer während der sexuellen Handlung geschlafen habe. Gegen den Welser wurden bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe ein Betretungs- und Annäherungsverbot, ein Waffenverbot sowie ein Hausverbot für die Polizeischule verhängt, heißt es. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.