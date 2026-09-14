Drei Verletzte bei Schulbus-Unfall in Oberösterreich

Verkehrsunfall am Montagmorgen in Leonding (OÖ): Ein Schulbus kollidierte beim Verlassen eines Kreisverkehrs mit einem entgegenkommenden Auto. Eine Autofahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Am Montagmorgen (14. September 2026): Gegen 8 Uhr war ein 48-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger aus Linz mit einem Schulbus auf der Wegscheider Straße unterwegs in Richtung Zentrum. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Lenker eine 60-jährige Begleitperson aus Linz sowie zwei Jugendliche (15 und 13 Jahre alt) aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.

Feuerwehr musste Autofahrerin befreien

Beim Verlassen eines dortigen Kreisverkehrs kam dem Schulbus eine 59-jährige Auto-Lenkerin aus dem Bezirk Linz-Land entgegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 59-jährige Autofahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden.

Drei Personen ins Krankenhaus eingeliefert

Der Unfall forderte mehrere Verletzte: Der 48-jährige Buslenker, der 15-jährige Insasse sowie die befreite Auto-Lenkerin erlitten Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die 60-jährige Begleiterin sowie die 13-jährige Schülerin blieben nach ersten Informationen unverletzt.