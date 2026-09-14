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/ ©O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk
Foto auf 5min.at zeigt Rettungsautos und Feuerwehrautos
Ein Schulbus und ein Auto kollidierten am Montagmorgen.
Leonding
14/09/2026
Montagmorgen

Drei Verletzte bei Schulbus-Unfall in Oberösterreich

Verkehrsunfall am Montagmorgen in Leonding (OÖ): Ein Schulbus kollidierte beim Verlassen eines Kreisverkehrs mit einem entgegenkommenden Auto. Eine Autofahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)
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Am Montagmorgen (14. September 2026): Gegen 8 Uhr war ein 48-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger aus Linz mit einem Schulbus auf der Wegscheider Straße unterwegs in Richtung Zentrum. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Lenker eine 60-jährige Begleitperson aus Linz sowie zwei Jugendliche (15 und 13 Jahre alt) aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.

Feuerwehr musste Autofahrerin befreien

Beim Verlassen eines dortigen Kreisverkehrs kam dem Schulbus eine 59-jährige Auto-Lenkerin aus dem Bezirk Linz-Land entgegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 59-jährige Autofahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden.

Drei Personen ins Krankenhaus eingeliefert

Der Unfall forderte mehrere Verletzte: Der 48-jährige Buslenker, der 15-jährige Insasse sowie die befreite Auto-Lenkerin erlitten Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die 60-jährige Begleiterin sowie die 13-jährige Schülerin blieben nach ersten Informationen unverletzt.

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