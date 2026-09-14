Crash in Freistadt: 16-Jährige auf Zebrastreifen von Auto erwischt

Im Stadtgebiet von Freistadt (OÖ): Eine 16-jährige Fußgängerin wurde am Sonntagabend beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und auf den Gehsteig geschleudert.

In der Linzer Straße in Freistadt wurde am Sonntagabend eine 16-Jährige von einem Auto erfasst.

In der Linzer Straße in Freistadt wurde am Sonntagabend eine 16-Jährige von einem Auto erfasst.

Am Sonntagabend (13. September 2026): Gegen 19.30 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit ihrem Wagen auf der Linzer Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Auf Höhe eines dort befindlichen Schutzweges kam es zum Zusammenstoß: Die Fahranfängerin erfasste eine 16-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Freistadt, die gerade dabei war, den Zebrastreifen zu überqueren.

Auf Gehsteig geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 16-Jährige auf den angrenzenden Gehsteig geschleudert. Die 18-jährige Auto-Lenkerin reagierte umgehend, leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort wurde die verletzte Jugendliche vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.