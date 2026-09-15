87-Jähriger Geisterfahrer im Mopedauto unterwegs: „Hatte mich verirrt“

Im Bezirk Urfahr-Umgebung wurde ein 87-Jähriger mit seinem Mopedauto zum Geisterfahrer. Mitten im Berufsverkehr war er auf der falschen Richtungsfahrbahn unterwegs - ein schwerer Unfall blieb aus.

Ein 87-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land war am Montag, dem 14. September, gegen 16.30 Uhr auf der Pleschinger Landesstraße L569 unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Mopedauto auf die falsche Richtungsfahrbahn. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich dürfte das im Bereich des Fahrbahnteilers unterhalb der Donaubrücke passiert sein. Statt auf der richtigen Spur fuhr der 87-Jährige plötzlich in Richtung Plesching gegen die vorgesehene Fahrtrichtung.

Mitten im Verkehr

Besonders brenzlig war der Zeitpunkt der Geisterfahrt. In diesem Bereich herrschte gerade erheblicher Berufsverkehr. Damit traf die falsche Spur auf besonders viele entgegenkommende Fahrzeuge. Laut Polizei ist es nur äußerst glücklichen Umständen zu verdanken, dass es zu keinem schweren Unfall kam.

Andere greifen ein

Die Fahrt endete schließlich auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Dort wurde der 87-Jährige mit seinem Mopedauto angehalten. Mehrere Verkehrsteilnehmer hinderten ihn daran, seine Fahrt fortzusetzen. Über den Notruf wurde die Polizei verständigt. Bis die Beamten eintrafen, blieb für den Lenker damit Endstation statt Weiterfahrt.

„Hatte mich verirrt“

Bei der Polizei erklärte der 87-Jährige, wie es zu der Fahrt gekommen sein soll. Zu seinen Übertretungen gab er laut Landespolizeidirektion Oberösterreich an, „dass er sich verirrt hätte“. Die falsche Abzweigung bleibt für ihn allerdings nicht ohne Folgen. Der Lenker wird angezeigt.