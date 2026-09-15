Drogentest schlägt siebenmal an: E-Scooter-Lenkerin gestoppt

In Wels (Oberösterreich) hat eine 32-Jährige auf einem E-Scooter eine rote Ampel missachtet. Ein Autofahrer konnte einen Unfall gerade noch verhindern. Bei der Kontrolle folgte die nächste Auffälligkeit.

Eine 32-jährige E-Scooter-Lenkerin wurde in Wels nach einer Rotlichtfahrt von der Polizei gestoppt.

Eine 32-jährige E-Scooter-Lenkerin wurde in Wels nach einer Rotlichtfahrt von der Polizei gestoppt.

Am Montag, dem 14. September 2026, gegen 10.50 Uhr war eine 32-jährige E-Scooter-Lenkerin in Wels unterwegs. An einer Kreuzung missachtete sie laut Landespolizeidirektion Oberösterreich das Rotlicht. Ein querender Autofahrer konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern. Danach wurde die Welserin angehalten und kontrolliert.

Sieben Treffer

Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen einer Suchtgiftbeeinträchtigung fest. Deshalb wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt. Das Ergebnis war auffällig: Der Test reagierte auf sieben Substanzen positiv. Damit war die Kontrolle für die 32-Jährige noch nicht beendet.

Zwei Tage wach

Die Welserin gab laut Polizei an, vor kurzem verschiedene Suchtmittel konsumiert zu haben. Zudem erklärte sie, seit mehr als zwei Tagen nicht geschlafen zu haben. Daraufhin wurde sie zu einer Fahrtauglichkeitsuntersuchung gebracht.

Weiterfahrt untersagt

Ein Arzt stellte bei der Untersuchung eine eindeutige Suchtgiftbeeinträchtigung sowie Übermüdung fest. Die 32-Jährige durfte ihre Fahrt mit dem E-Scooter nicht fortsetzen. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich teilte abschließend mit: „Anzeige folgt.“