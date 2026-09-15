Gurt klemmte, Auto lag im Bach: Polizisten retten Frau in letzter Not

Eine Frau steckt nach einem schweren Unfall in ihrem Auto fest, das auf dem Dach in einem Bach liegt. Zwei Polizisten zögern keine Sekunde und retten ihr das Leben. Monate später wurden sie für ihren Einsatz ausgezeichnet.

Alexander und Markus von der Polizeiinspektion Eferding retteten eine Frau aus einem auf dem Dach liegenden Auto in einem Bach. Für ihren Einsatz wurden sie nun ausgezeichnet.

Alexander und Markus von der Polizeiinspektion Eferding retteten eine Frau aus einem auf dem Dach liegenden Auto in einem Bach. Für ihren Einsatz wurden sie nun ausgezeichnet.

Es war ein Einsatz, bei dem jede Sekunde zählte: In der Nacht auf den 24. Februar 2026 kam ein Auto auf der B124 bei Fraham von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach in einem Bach liegen. Im Inneren befand sich eine Frau, die sich nicht selbst aus ihrer gefährlichen Lage befreien konnte. Ihr Sicherheitsgurt war eingeklemmt.

Polizisten zögerten keine Sekunde

Alexander und Markus von der Polizeiinspektion Eferding eilten zur Unfallstelle. Den beiden gelang es, die eingeschlossene Frau aus dem Fahrzeug zu befreien. Gemeinsam brachten sie die Verunglückte anschließend ans sichere Ufer. Die Rettungsaktion glückte: Die Frau überlebte den Unfall. Für diesen Einsatz wurden die beiden Polizisten nun besonders geehrt. Am Dienstag, dem 15. September, erhielten sie im Ö3-Haus am Küniglberg in Wien die Auszeichnung „Ersthelfer:innen des Jahres – Polizei“ im Rahmen des Verkehrsawards.

„Haben keine Sekunde gezögert“

Überreicht wurde die Auszeichnung von Innenminister Gerhard Karner, Infrastrukturminister Peter Hanke, dem designierten ORF-Generaldirektor Clemens Pig und Ö3-Senderchef Michael Pauser. Innenminister Gerhard Karner würdigte den Einsatz der beiden Beamten: „Die beiden Polizisten haben in einer extrem gefährlichen Situation keine Sekunde gezögert. Ihr Mut, ihre Entschlossenheit und ihr professionelles Handeln haben einer Frau das Leben gerettet – dafür gebührt ihnen unser größter Dank und unsere Anerkennung.“

„Habe Gänsehaut bekommen“

Auch Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilsl nahm an der Preisverleihung teil und bedankte sich persönlich bei den beiden Polizisten.

„Als ich von der Geschichte gehört habe, habe ich Gänsehaut bekommen. Was meine beiden Kollegen hier geleistet haben, ist wahrlich heldenhaft.“

Pilsl betonte, dass die beiden mehr getan hätten als das Nötigste, und sprach ihnen seinen „allerhöchsten Respekt“ für die Lebensrettung aus.