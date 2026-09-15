Stromschlag auf Maisfeld: 31-Jähriger mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Bei Erntearbeiten geriet ein Maishäcksler in eine Mittelspannungsfreileitung. Ein 31-jähriger Arbeiter erlitt beim Versuch, auf die Maschine zu steigen, einen Stromschlag.

Bei Erntearbeiten geriet ein Maishäcksler in eine Mittelspannungsfreileitung. Ein 31-jähriger Arbeiter erlitt beim Versuch, auf die Maschine zu steigen, einen Stromschlag.

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Montag, dem 15. September 2026, gegen 11.15 Uhr im Gemeindegebiet von Schenkenfelden. Ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war mit einem Maishäcksler auf einem Maisfeld unterwegs. Während der landwirtschaftlichen Arbeiten geriet der Auswurfbogen der Erntemaschine in eine Mittelspannungsfreileitung. Der 26-Jährige bemerkte die Berührung mit der Stromleitung zunächst nicht.

Rauch steigt an Erntemaschine auf

Erst als der Mann Rauch auf der rechten Seite der Maschine bemerkte, hielt er an. Im Bereich des rechten Hinterreifens hatte sich ein Schmorbrand entwickelt. Der 26-Jährige stieg mit einem Handfeuerlöscher aus und begann, den Brand zu bekämpfen. Währenddessen näherte sich sein 31-jähriger Arbeitskollege, der mit einem Traktor samt Anhänger hinter dem Maishäcksler unterwegs gewesen war.

Beim Aufsteigen Stromschlag erlitten

Der 31-Jährige wollte offenbar den Motor der Erntemaschine abstellen. Als er versuchte, auf den Maishäcksler zu steigen, erlitt er einen Stromschlag und stürzte anschließend zu Boden. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Ordensklinikum Linz Elisabethinen geflogen. Auch der 26-jährige Fahrer des Maishäckslers wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.