Stromschlag auf Maisfeld: 31-Jähriger mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen
Dramatischer Arbeitsunfall am Montag in Schenkenfelden: Bei Erntearbeiten geriet ein Maishäcksler in eine Stromleitung.
Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Montag, dem 15. September 2026, gegen 11.15 Uhr im Gemeindegebiet von Schenkenfelden. Ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war mit einem Maishäcksler auf einem Maisfeld unterwegs. Während der landwirtschaftlichen Arbeiten geriet der Auswurfbogen der Erntemaschine in eine Mittelspannungsfreileitung. Der 26-Jährige bemerkte die Berührung mit der Stromleitung zunächst nicht.
Rauch steigt an Erntemaschine auf
Erst als der Mann Rauch auf der rechten Seite der Maschine bemerkte, hielt er an. Im Bereich des rechten Hinterreifens hatte sich ein Schmorbrand entwickelt. Der 26-Jährige stieg mit einem Handfeuerlöscher aus und begann, den Brand zu bekämpfen. Währenddessen näherte sich sein 31-jähriger Arbeitskollege, der mit einem Traktor samt Anhänger hinter dem Maishäcksler unterwegs gewesen war.
Beim Aufsteigen Stromschlag erlitten
Der 31-Jährige wollte offenbar den Motor der Erntemaschine abstellen. Als er versuchte, auf den Maishäcksler zu steigen, erlitt er einen Stromschlag und stürzte anschließend zu Boden. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Ordensklinikum Linz Elisabethinen geflogen. Auch der 26-jährige Fahrer des Maishäckslers wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.