„Starker schwarzer Rauch“: Schwerverletzte (87) nach Wohnungsbrand

Am frühen Mittwochmorgen brach in einem Mehrparteienhaus in Steyr (Oberösterreich) ein Feuer aus. Eine 87-Jährige musste von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden.

Kurz nach 5 Uhr kam es am Mittwoch, 16. September 2026, in einem Mehrparteienhaus in Steyr zu einem Brand. Als die Einsatzkräfte am Gebäude eintrafen, drang bereits starker schwarzer Rauch aus einem Fenster. Zu diesem Zeitpunkt war zudem noch nicht klar, ob sich eine Person in der betroffenen Wohnung befand.

87-Jährige aus Wohnung gerettet

Die Feuerwehr konnte schließlich eine 87-Jährige aus der Wohnung retten. Die Frau wurde bei dem Brand schwer verletzt. Nach der Rettung wurde sie in Begleitung eines Notarztes zur weiteren medizinischen Versorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Weitere Details zum Brandgeschehen waren zunächst nicht bekannt.