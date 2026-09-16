Superzellengewitter zieht quer über Oberösterreich

In Oberösterreich ist am Mittwochnachmittag Vorsicht geboten: Ein Superzellengewitter zieht laut UWZ quer durch das Bundesland. In zahlreichen Bezirken gelten Warnungen vor Gewittern und Hagel.

Ein Superzellengewitter zieht am Mittwochnachmittag quer über Oberösterreich. Die UWZ warnt in zahlreichen Bezirken vor Gewittern und Hagel.

Ein Superzellengewitter zieht am Mittwochnachmittag quer über Oberösterreich. Die UWZ warnt in zahlreichen Bezirken vor Gewittern und Hagel.

Über weiten Teilen Oberösterreichs ist am Mittwochnachmittag, dem 16. September, eine Unwetterwarnung aktiv. Betroffen sind zahlreiche Bezirke sowie die Städte Linz und Wels. Als Warntyp nennt die Unwetterzentrale (UWZ) Gewitter und Hagel. Besonders aufmerksam macht die UWZ auf ein kräftiges Gewitter, das derzeit durch das Bundesland zieht.

UWZ warnt deutlich

„Achtung, ein Superzellengewitter zieht aktuell quer über Oberösterreich hinweg, ein weiteres über den Flachgau. Anbei aktuelle Aufnahmen von Storm Science Austria aus der Nähe von Ried im Innkreis.“, heißt es von der UWZ. Damit befindet sich nicht nur in Oberösterreich ein Superzellengewitter, sondern auch über dem Flachgau ein weiteres. Die von der UWZ erwähnten Aufnahmen stammen aus der Nähe von Ried im Innkreis.

Viele Bezirke betroffen

Unwetterwarnungen wegen Gewitter und Hagel gelten laut UWZ für Linz, Perg, Vöcklabruck, Urfahr-Umgebung und Steyr-Land. Ebenso betroffen sind Schärding, Rohrbach, Ried im Innkreis, Linz-Land und Kirchdorf an der Krems. Auch für Grieskirchen, Gmunden, Freistadt, Eferding und Braunau am Inn bestehen Warnungen. Dazu kommen Wels sowie Wels-Land. Insgesamt führt die UWZ damit 17 Bezirke beziehungsweise Städte mit einer Unwetterwarnung an.

©UWZ Die UWZ warnt aktuell in zahlreichen Bezirken Oberösterreichs vor Gewittern und Hagel.

Auch Steyr gewarnt

Für die Stadt Steyr weist die UWZ ebenfalls auf Gewitter und Hagel hin. Dort ist die Warnstufe allerdings als „Markantes Wetter“ angegeben. Damit unterscheidet sich die Einstufung von den übrigen genannten Regionen, für die eine Unwetterwarnung ausgewiesen wird. Die aktuelle Warnlage betrifft somit große Teile Oberösterreichs.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2026 um 18:03 Uhr aktualisiert