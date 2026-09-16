15-Jährige bei Mopedunfall in Steyregg schwer verletzt

Schwerer Mopedunfall am Mittwochnachmittag in Steyregg im Bezirk Urfahr-Umgebung: Eine 15-Jährige stürzte auf einem Güterweg und klemmte sich ihr Bein beim Hinterrad ein. Die Feuerwehr musste das Moped zerschneiden.

Die 15-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung (Oberösterreich) war am Mittwoch, dem 16. September 2026, gegen 14.35 Uhr mit ihrem Moped unterwegs. Sie fuhr auf dem Güterweg Holzwinden in der Gemeinde Steyregg von Steyregg kommend in Richtung Engerwitzdorf. Während der Fahrt geriet sie aus bislang unbekannter Ursache auf das Bankett des Güterwegs. Dort kam die Jugendliche zu Sturz.

Bein eingeklemmt

Der Sturz hatte schwere Folgen. Das linke Bein der 15-Jährigen wurde im Bereich des Hinterrades kompliziert eingeklemmt. Eine einfache Befreiung der Jugendlichen war dadurch nicht möglich. Die Feuerwehr musste eingreifen. Um die Verletzte aus ihrer Lage befreien zu können, musste das Moped von den Einsatzkräften zerschnitten werden. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich schildert den Einsatz so: „Dabei wurde ihr linkes Bein derartig kompliziert im Bereich des Hinterrades eingeklemmt, dass das Moped zur Befreiung der Verletzten von der Feuerwehr zerschnitten werden musste.“

Ins Spital gebracht

Die 15-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Noch an der Unfallstelle wurde sie notärztlich versorgt. Anschließend wurde die Jugendliche in das Kepler Uniklinikum eingeliefert. Warum sie zuvor auf das Bankett geraten war, ist derzeit unbekannt.