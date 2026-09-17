Kindergartenbus kracht gegen Lkw: Weitere Details zu schwerem Unfall

Wie bereits berichtet, wurden bei einem schweren Unfall mit einem Kindergartenbus in St. Marienkirchen am Hausruck sechs Personen verletzt. Nun gibt es weitere Details zu dem Vorfall.

Gegen 12.05 Uhr war ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Lkw auf der Geiersberger Bezirksstraße (L1075) von Eberschwang in Richtung St. Marienkirchen am Hausruck unterwegs. Zur selben Zeit wollte eine 65-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen mit einem Kindergartenbus von der Gemeindestraße Unering kommend die L1075 in Richtung Pilgertsham überqueren. Im Kleinbus befanden sich neben der Lenkerin vier Kinder im Alter zwischen vier und fünf Jahren sowie eine 52-jährige Betreuerin. Alle vier Kinder und die Betreuerin stammen aus dem Bezirk Ried. Beim Überqueren der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge in das angrenzende Feld geschleudert.

Kinder mussten aus Bus befreit werden

Die Insassen des Kleinbusses konnten sich nicht alle selbst befreien. Die Feuerwehren mussten teilweise mit der Bergeschere eingreifen, um die Verletzten aus dem Fahrzeug zu holen. Drei der vier Kinder sowie die 52-jährige Betreuerin erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Salzburg, Passau und Linz geflogen. Ein weiteres Kind sowie die 65-jährige Buslenkerin wurden unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurden sie ins Krankenhaus Ried gebracht.

Straße drei Stunden gesperrt

Für die Dauer der Aufräum- und Bergearbeiten musste die L1075 im Bereich der Unfallstelle rund drei Stunden vollständig gesperrt werden. Die Angehörigen der Betroffenen wurden noch an der Unfallstelle von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2026 um 19:27 Uhr aktualisiert