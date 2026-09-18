Arbeiter (39) gerät mitten in Wespennest, landet im Krankenhaus

Ein Rasenmäheinsatz in Hellmonsödt (Oberösterreich) endete für einen Arbeiter im Krankenhaus. Der 39-Jährige überfuhr ein Erdwespennest und wurde daraufhin am ganzen Körper von zahlreichen Wespen gestochen.

Für einen 39-jährigen Arbeiter aus Linz nahm ein Einsatz in Hellmonsödt (Bezirk Urfahr-Umgebung) am Donnerstagvormittag ein schmerzhaftes Ende. Der Mann war gegen 9.25 Uhr mit Rasenmäharbeiten beschäftigt, als er mit dem Mäher offenbar ein Erdwespennest überfuhr. Daraufhin griffen die Wespen den Mann an. Er wurde von zahlreichen Tieren am gesamten Körper gestochen.

Nach Notarzt-Einsatz ins Krankenhaus

Nach dem Vorfall wurde der 39-Jährige zunächst notärztlich versorgt. Anschließend brachten ihn die Einsatzkräfte zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus der Elisabethinen in Linz. Wie schwer die Verletzungen durch die Stiche letztlich waren, war zunächst nicht bekannt.