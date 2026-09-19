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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Polizist, der bei einem Auto steht und einen Führerschein anschaut.
Frau mit gefälschtem Führerschein in Oberösterreich unterwegs.
Altheim
19/09/2026
Mehrere Anzeigen

Kind (2) ungesichert im Auto: Kontrolle nimmt überraschende Wendung

Bei einer Verkehrskontrolle in Altheim (Bezirk Vöcklabruck) machten Polizisten gleich mehrere Verstöße ausfindig. Eine 36-Jährige war mit einem gefälschten Führerschein unterwegs und stand laut Polizei unter Drogeneinfluss.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(186 Wörter)
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Am 18. September gegen 14.45 Uhr kontrollierten Polizisten eine 36-jährige Ungarin im Stadtgebiet von Altheim im Bezirk Braunau. Bei der Überprüfung ihres Führerscheins machten die Beamten eine ungewöhnliche Entdeckung: Das von ihr vorgezeigte ukrainische Dokument erwies sich laut Polizei als Totalfälschung. Die Frau erklärte den Beamten demnach, sie habe in der Ukraine eine Fahrschule besucht, obwohl sie die ukrainische Sprache nicht beherrsche.

Zweijähriges Kind nicht angeschnallt

Während der Kontrolle stellten die Polizisten außerdem fest, dass das zweijährige Kind der Frau auf der Rückbank im Kindersitz saß, allerdings nicht angeschnallt war. Doch damit war die Kontrolle noch nicht beendet. Bei der 36-Jährigen bemerkten die Beamten laut eigenen Angaben Symptome, die auf eine Beeinträchtigung durch Suchtgift hindeuteten.

Drogentest positiv

Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv. Bei einer anschließenden klinischen Untersuchung bestätigte eine Ärztin die Fahruntauglichkeit aufgrund von Suchtgift und Übermüdung. Der Frau wurde daraufhin Blut abgenommen. Der gefälschte Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Gegen die 36-Jährige werden nun mehrere Anzeigen erstattet.

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