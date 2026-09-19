Messerattacke in Braunau: Polizeihund findet Tatwaffe – 15-Jähriger festgenommen

Auf einem Parkplatz in Braunau soll ein 15-Jähriger zwei Jugendliche mit einem Messer bedroht beziehungsweise attackiert haben. Nach seiner Festnahme fand ein Polizeidiensthund die weggeworfene Tatwaffe.

Am Freitag, dem 18. September 2026, kam es gegen 19.10 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Restaurant in Braunau (Oberösterreich) zu einem Polizeieinsatz. Ein 15-jähriger rumänischer Staatsbürger aus dem Bezirk Braunau steht im Verdacht, dort zunächst einen Zwölfjährigen mit einem Messer bedroht zu haben. Der Zwölfjährige ist bosnischer Staatsbürger und lebt ebenfalls im Bezirk Braunau. Das geht aus einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Oberösterreich hervor.

16-Jähriger verletzt

Kurz darauf soll der 15-Jährige einen 16-jährigen slowakischen Staatsbürger aus dem Bezirk Braunau attackiert haben. Laut Polizei wollte er ihn mit dem Messer verletzen. Ein Bekannter des 15-Jährigen griff jedoch ein und konnte laut Polizei Schlimmeres verhindern. Der 16-Jährige wurde bei dem Vorfall nur leicht verletzt.

Flucht nach Vorfall

Nach der Attacke verließ der 15-Jährige gemeinsam mit vier Bekannten den Tatort. Die Gruppe versteckte sich anschließend. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein. Bereits nach kurzer Zeit konnte der 15-Jährige festgenommen werden.

Diensthund findet Messer

Die mutmaßliche Tatwaffe hatte der Jugendliche laut Polizei kurz zuvor weggeworfen. Bei der Suche kam schließlich ein Polizeidiensthund zum Einsatz. Dieser fand das Messer in einem dichten Gebüsch. Die Polizei konnte die Tatwaffe daraufhin sicherstellen.