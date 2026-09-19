Tiefe Trauer: „Begnadeter Dartspieler“ mit 43 Jahren verstorben

Er war der langjährige Kapitän des Dartsportverbands ÖCSV und Teammitglied beim ATSV Timelkam (Oberösterreich), nun ist er im Alter von nur 43 Jahren verstorben. Sein Verein und der Verband erinnern nun an Ralf K.

Der Österreichische Compact Sport Verband (ÖCSV) ist „geschockt und sprachlos über den Tod unseres langjährigen Kapitäns, der plötzlich und unerwartet seinen letzten Atemzug letzte Woche getan hat“, schreibt der Dartsportverband nun auf Facebook. Die Rede ist von Ralf K., der im jungen Alter von 43 Jahren „viel zu Früh aus unserer Mitte gerissen worden ist“, schreibt man auch beim ATSV Timelkam (Oberösterreich), wo er seit mehreren Jahren bereits Mitglied war. Dort erinnert man sich an ihn nicht nur als einen „begnadeten Dartspieler“. In den letzten Jahren sei er auch „eine wichtige Stütze unseres gesamten Vereins“ gewesen. Und weiter: „Egal ob Kantine, Gifthütte, Veranstaltungen oder rund um den Sportplatz – wenn jemand gebraucht wurde, war Ralf da.“

„Du wirst immer einer von uns sein“

Man erinnert sich an einen Mann mit einem „goldenen Herz“. „Seine Fröhlichkeit, sein Lachen, sein Engagement und seine unverwechselbaren Sprüche werden uns unendlich fehlen“, so der ATSV Timelkam in sozialen Medien. Der Verstorbene würde jedenfalls „eine große Lücke“ hinterlassen, „die so niemand füllen kann, wie er es getan hat.“ Abschließend versichert man noch: „Du wirst immer einer von uns sein. Wir werden dich niemals vergessen.“