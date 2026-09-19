Hund läuft Mountainbikerin ins Rad: 60-Jährige verletzt

Auf der MTB-Strecke P8 in Dimbach im Bezirk Perg kam eine 60-Jährige am Samstag zu Sturz. Einer von zwei freilaufenden Hunden war ihr ins Mountainbike gelaufen. Die Frau musste ins Klinikum gebracht werden.

Die 60-Jährige aus dem Bezirk Perg (Oberösterreich) war am Samstag, dem 19. September 2026, gegen 9.20 Uhr mit ihrem Mountainbike unterwegs. Sie fuhr auf der MTB-Strecke P8 in Dimbach. Während der Fahrt rannten plötzlich zwei Hunde auf sie zu. Einer der beiden Hunde lief der Mountainbikerin direkt ins Rad. Durch den Zusammenstoß kam die 60-Jährige zu Sturz. Sie blieb verletzt auf der Schotterstraße liegen. Wie schwer ihre Verletzungen waren, war zunächst nicht bekannt. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich wurde sie „unbestimmten Grades verletzt“.

Hilferufe gehört

Die verletzte Frau machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Eine Anrainerin hörte die Rufe und wurde dadurch auf die 60-Jährige aufmerksam. Sie setzte daraufhin die Rettungskette in Gang. Die Mountainbikerin wurde noch vor Ort erstversorgt.

Halterin gefunden

Nach der Erstversorgung wurde die 60-Jährige in das Landesklinikum Amstetten gebracht. Auch die Besitzerin der beiden freilaufenden Hunde konnte ermittelt werden. Dabei handelt es sich um eine 33-Jährige aus dem Bezirk Perg. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich teilte dazu mit: „Die Besitzerin der beiden freilaufenden Hunde, eine 33-Jährige aus dem Bezirk Perg, konnte ausgeforscht werden“.