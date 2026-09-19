Noch einen Nachmittag mit ihren Liebsten: Hertas letzter Wunsch wurde wahr

Noch einmal nach Hause, noch einmal die Familie umarmen: In Wels (Oberösterreich) erfüllte der Verein Rollende Engel der schwer kranken Herta diesen Wunsch. Es wurde ein Tag voller Liebe, Musik und Erinnerungen.

Ein letzter Nachmittag mit der ganzen Familie, ein paar Schluck Bier und die Beatles im Ohr: Der Verein Rollende Engel erfüllte Herta in Wels einen Herzenswunsch. Wenige Tage später starb sie.

Ein letzter Nachmittag mit der ganzen Familie, ein paar Schluck Bier und die Beatles im Ohr: Der Verein Rollende Engel erfüllte Herta in Wels einen Herzenswunsch. Wenige Tage später starb sie.

Seit mehr als vier Wochen lag Herta auf der Palliativstation, ihre Kräfte wurden täglich weniger. Ihr Sohn Rudolf hatte deshalb nur noch einen großen Wunsch: Seine Mutter sollte noch einmal bei einem Familienfest zuhause dabei sein können. Doch Herta war bettlägerig und musste medizinisch versorgt werden. Birgit, Gerlinde und Florian vom Verein Rollende Engel holten Herta von der Station ab. Schon während der Fahrt erzählte sie immer wieder von ihren Kindern, Enkelkindern und Ur-Enkeln. Die Gedanken waren längst dort, wo auch die Fahrt enden sollte: bei ihrer Familie.

Applaus im Garten

Als sich die Türen des Fahrzeuges zuhause öffneten, wartete bereits die ganze Familie. Applaus, Umarmungen und Freudentränen empfingen Herta. Im Garten standen Zelte bereit, Mehlspeisen, Schnitzerl und Salate waren vorbereitet, alles war liebevoll dekoriert. Mit der Trage wurde Herta an den Tisch gebracht – mitten hinein in ihr Familienfest. Und zwischen all den vertrauten Gesichtern kam plötzlich ein ganz einfacher Wunsch auf: „Dürfte ich bitte einen kleinen Schluck Bier haben? Ich möchte seit langem wieder mal was anderes trinken als Tee“. Ihr Sohn erfüllte ihn sofort. Ein paar kleine Schlucke, die Herta laut dem Verein in vollen Zügen genoss.

©Verein Rollende Engel | Herta konnte noch einmal einen Nachmittag im Kreis ihrer Familie in Wels verbringen – ermöglicht vom Verein Rollende Engel.

Beatles im Ohr

Doch beim gemütlichen Beisammensein blieb es nicht. Am Nachmittag wollte Herta noch zur benachbarten Baustelle. Also ging es mit der Fahrtrage hinüber – begleitet von ihrer Lieblingsmusik. Es liefen The Beatles, jene Band, bei deren Musik sie ihren Mann kennen und lieben gelernt hatte. Plötzlich führte der kurze Weg nicht nur zur Baustelle, sondern auch weit zurück in gemeinsame Erinnerungen. Herta und ihre Familie hatten Tränen in den Augen. Nach einer genauen Besichtigung ging es wieder zurück in den Garten.

Ein letzter Abschied

Dort wurde weiter geredet, bis Hertas Kräfte nachließen und die Rückfahrt anstand. Nun wurde aus dem Wiedersehen ein Abschied. Familienmitglieder umarmten Herta noch einmal und flüsterten ihr etwas ins Ohr. Zurück im Krankenhaus war sie schwach, zugleich aber voller Freude und Dankbarkeit. „Danke, dass ihr mir das heute noch ermöglicht habt! Ich bin so glücklich, meine Familie ein letztes Mal gesehen zu haben!“, bedankte sich Herta. Wenige Tage nach diesem Familienfest starb sie infolge ihrer Krankheit. Zurück blieb für ihre Familie ein letzter gemeinsamer Tag – mit Umarmungen, ein paar Schluck Bier und den Beatles im Ohr.