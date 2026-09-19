Stein bricht aus: Jäger am Krippenstein schwer verletzt

Ein Jagdausflug im Bezirk Gmunden endete am Samstag im Krankenhaus: Ein 42-Jähriger stürzte nahe dem Heilbronner Kreuz schwer. Der Rettungshubschrauber musste ihn per Seilwinde bergen.

Ein ausbrechender Stein bringt einen Jagdausflug am Krippenstein abrupt zum Ende. Der schwer verletzte Jäger kann nur per Seilwinde geborgen werden.

Ein ausbrechender Stein bringt einen Jagdausflug am Krippenstein abrupt zum Ende. Der schwer verletzte Jäger kann nur per Seilwinde geborgen werden.

Zwei Jäger aus dem Bezirk Ried (Oberösterreich) waren am Samstag, dem 19. September 2026, im Bereich der Neualm unterwegs. Die 39 und 42 Jahre alten Männer wollten dort auf die Jagd gehen. Geplant war außerdem, in einem Jagdunterstand zu nächtigen. Dafür hatten sie ihre gesamte Jagdausrüstung dabei. Für das unwegsame Gelände waren beide mit überknöchelhohen Schuhen ausgerüstet.

Stein bricht aus

Gegen 12 Uhr kam es rund einen Kilometer östlich des Heilbronner Kreuzes zum Unfall. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Oberösterreich brach ein Stein aus. Der 42-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Sein 39-jähriger Begleiter setzte nach dem Unfall den Notruf ab.

Bergung aus Gelände

Wegen des unwegsamen Geländes kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Dessen Crew nahm den verletzten Jäger mit einer Seilwinde an Bord. Anschließend wurde der 42-Jährige aus dem Bereich ausgeflogen. Weitere Angaben zum Unfallhergang liegen in der Mitteilung nicht vor. Nach der Bergung brachte die Hubschraubercrew den Schwerverletzten ins Krankenhaus Schladming. Dort endete der Einsatz für den 42-Jährigen. Über die genaue Art seiner Verletzungen machte die Landespolizeidirektion Oberösterreich keine Angaben.