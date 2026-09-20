Mutter und Tochter verirren sich im Böhmerwald – dann stürzt die 79-jährige Mutter

Eine 46-jährige Linzerin und ihre 79-jährige Mutter haben sich am Sonntag im Böhmerwald verirrt. Dann stürzte die ältere Frau. Bergrettung und Einsatzkräfte starteten eine Suchaktion.

Die beiden Wanderinnen wurden nach einer Suchaktion im Böhmerwald gefunden. Die 79-Jährige musste verletzt mit einer Bergetrage geborgen werden.

Die beiden Wanderinnen wurden nach einer Suchaktion im Böhmerwald gefunden. Die 79-Jährige musste verletzt mit einer Bergetrage geborgen werden.

Die beiden Frauen waren am Sonntag, dem 20. September 2026, gemeinsam im Böhmerwald (Oberösterreich) wandern. Gegen 12.35 Uhr verirrten sie sich im Bereich Alpenblick. Die 46-Jährige aus Linz und ihre 79-jährige Mutter kamen auf den dortigen Forststraßen vom Weg ab. Damit war die Wanderung für die beiden noch nicht zu Ende. Denn zusätzlich kam die 79-Jährige im Gelände zu Sturz. Dabei verletzte sie sich. Die beiden Frauen brauchten nun Hilfe. Schließlich wurde ein Notruf abgesetzt.

Suche gestartet

Daraufhin wurde gemeinsam mit der Bergrettung Böhmerwald eine Suchaktion eingeleitet. Die Einsatzkräfte machten sich auf die Suche nach den beiden Wanderinnen. Schließlich konnten Mutter und Tochter aufgefunden werden. Für die verletzte 79-Jährige war damit allerdings noch eine Bergung notwendig.

Mit Trage geborgen

„Nachdem die beiden Frauen aufgefunden wurden, musste die verletzte 79-Jährige mittels Bergetrage geborgen werden.“ Anschließend wurde die Frau erstversorgt. Danach brachte man sie in das Klinikum Rohrbach. Die Suchaktion im Böhmerwald konnte damit erfolgreich beendet werden.