Maschine steht plötzlich in Vollbrand: 60 Feuerwehrleute rücken aus

In der Lagerhalle eines Unternehmens in Linz-Land geriet eine Verwertungsmaschine in Vollbrand. Die Flammen griffen bereits auf weitere gelagerte Gegenstände über.

Dichter Rauch, Flammen und ein Großeinsatz mehrerer Feuerwehren: Bei einem Unternehmen im Bezirk Linz-Land ist es am Montag, 21. September, zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen. Gegen 10.40 Uhr geriet eine dort abgestellte Verwertungsmaschine aus bislang nicht näher genannten Gründen in Vollbrand. Die Flammen blieben nicht auf die Maschine beschränkt. Das Feuer griff auf weitere Gegenstände über, die sich in der Halle befanden. Entsprechend groß war der Einsatz: Fünf Feuerwehren mit rund 60 Einsatzkräften rückten an. Gemeinsam gelang es ihnen, den Brand zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Glück im Unglück: Keine Verletzten

Trotz des Brandes gibt es eine wichtige Entwarnung: Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur genauen Brandursache liegen bislang keine Angaben vor.