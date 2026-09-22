14-Jähriger vermisst: Verzweifelte Suche nach Maximilian

Von dem 14-jährigen Maximilian aus Pichl bei Wels fehlt seit Montag jede Spur. Die Plattform „Österreich findet euch“ bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um den Jugendlichen wiederzufinden.

Seit Montag, 21. September 2026, wird der 14-jährige Maximilian aus Pichl bei Wels vermisst. Die Plattform „Österreich findet euch“ bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die dabei helfen könnten, den Jugendlichen zu finden.

Letzter Kontakt am Montagvormittag

Maximilian wurde zuletzt am 21. September gegen 9.30 Uhr in der Wallererstraße im Bezirk Wels gesehen. Seitdem fehlt von dem Jugendlichen jede Spur. Der 14-Jährige ist zwischen 175 und 180 Zentimeter groß und hat hellbraune Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er laut Angaben der Plattform eine blaue weite Jeans, ein schwarzes T-Shirt, beige New Balance-Sneaker sowie eine schwarze dünne Daunenjacke mit Armani-Logo auf der Brust. Außerdem hatte er einen schwarzen Nike-Rucksack bei sich.

Hinweise erbeten

Die Plattform „Österreich findet euch“ ruft die Bevölkerung dazu auf, mögliche Beobachtungen zu melden. Jeder Hinweis könne bei der Suche nach dem vermissten Jugendlichen hilfreich sein. Wer Maximilian gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.