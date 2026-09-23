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/ ©Montage: Canva/Österreich findet euch
auf dem bild von 5min.at sieht man die vermisste alina e.
"Österreich findet euch" teilte das Foto von Alina auf der Website. Polizei und Angehörige vermuten, dass sich die Jugendliche noch im Großraum Linz aufhält.
Linz
23/09/2026
Hinweise gesucht

14-jährige Alina E. vermisst: Wer hat die Jugendliche im Großraum Linz gesehen?

Seit Montag, dem 21. September 2026, wird die 14-jährige Alina E. vermisst. Die Jugendliche stammt aus Weng (Gemeinde Hofkirchen an der Trattnach), wurde jedoch zuletzt im Raum Linz gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Alina wohnt in Weng in der oberösterreichischen Gemeinde Hofkirchen an der Trattnach und wurde zuletzt am Montagmorgen, dem 21. September 2026 gegen 08 Uhr im Bereich der Postleitzahl 4020 Linz gesehen. Ein weiterer Sichtkontakt folgte im Laufe des Tages im Einkaufszentrum Plus City (Pasching). Seitdem fehlt von der 14-Jährigen jede Spur. Es wird vermutet, dass sie sich weiterhin im Stadtgebiet von Linz oder der näheren Umgebung aufhält.

Hinweise dringend gesucht

Jeder Hinweis ist wichtig und kann helfen, die Jugendliche wohlbehalten zu finden. Personen, die Alina E. seit dem 21. September gesehen haben oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen können, werden dringend gebeten, sich umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle oder über den Polizeinotruf (133) zu melden.

Personenbeschreibung:

  • Name: Alina E.

  • Alter: 14 Jahre

  • Größe: ca. 160 – 165 cm

  • Statur: leicht mollig

  • Haare: dunkelbraun

  • Bekleidung: vermutlich dunkel gekleidet

  • Blutschwamm auf der Nase

  • Zwei Nasenpiercings (ein Piercing auf der rechten Seite, ein Septum)

  • Zwei Dermal Piercings (Haut-Implantate) unter dem linken Auge

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