14-jährige Alina E. vermisst: Wer hat die Jugendliche im Großraum Linz gesehen?

Seit Montag, dem 21. September 2026, wird die 14-jährige Alina E. vermisst. Die Jugendliche stammt aus Weng (Gemeinde Hofkirchen an der Trattnach), wurde jedoch zuletzt im Raum Linz gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

"Österreich findet euch" teilte das Foto von Alina auf der Website. Polizei und Angehörige vermuten, dass sich die Jugendliche noch im Großraum Linz aufhält.

"Österreich findet euch" teilte das Foto von Alina auf der Website. Polizei und Angehörige vermuten, dass sich die Jugendliche noch im Großraum Linz aufhält.

Alina wohnt in Weng in der oberösterreichischen Gemeinde Hofkirchen an der Trattnach und wurde zuletzt am Montagmorgen, dem 21. September 2026 gegen 08 Uhr im Bereich der Postleitzahl 4020 Linz gesehen. Ein weiterer Sichtkontakt folgte im Laufe des Tages im Einkaufszentrum Plus City (Pasching). Seitdem fehlt von der 14-Jährigen jede Spur. Es wird vermutet, dass sie sich weiterhin im Stadtgebiet von Linz oder der näheren Umgebung aufhält.

Hinweise dringend gesucht

Jeder Hinweis ist wichtig und kann helfen, die Jugendliche wohlbehalten zu finden. Personen, die Alina E. seit dem 21. September gesehen haben oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen können, werden dringend gebeten, sich umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle oder über den Polizeinotruf (133) zu melden.