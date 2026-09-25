Großeinsatz mit Cobra: 17-Jähriger feuerte mehrere Schüsse aus Fenster ab

Mehrere Notrufe sorgten am Donnerstagabend in Steyr für einen Polizeieinsatz. Ein Jugendlicher soll aus einem Fenster mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Er wurde wenig später festgenommen.

Gegen den Jugendlichen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Gegen den Jugendlichen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Gegen 17.40 Uhr alarmierten mehrere Zeugen die Polizei, nachdem sie eine männliche Person gemeldet hatten, die im Bereich der Leo-Gabler-Straße in Steyr aus einem Fenster geschossen haben soll. Daraufhin rückten mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort aus. Auch das Einsatzkommando Cobra wurde vorsorglich verständigt.

Jugendlicher flüchtete nach dem Vorfall

Kurz darauf meldete eine Zeugin, dass der mutmaßliche Täter den Bereich verlassen habe und in Richtung Hans-Buchholzer-Straße unterwegs sei. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Noch vor 18 Uhr konnte der Verdächtige, ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Linz-Land, nach kurzer Suche festgenommen werden. Bei der Festnahme stellten die Beamten die verwendete Schreckschusswaffe samt Munition sicher.

Waffenverbot ausgesprochen

Gegen den Jugendlichen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird wegen mehrerer Delikte angezeigt. Weitere Details zu den Hintergründen des Vorfalls sind derzeit nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2026 um 07:51 Uhr aktualisiert