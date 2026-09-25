Alkolenker verwechselt Pedale: Laterne kracht plötzlich durch Gasthausfenster

Ein 27-jähriger Alkolenker sorgte in Haag am Hausruck für einen ungewöhnlichen Unfall: Beim Einparken verwechselte er laut eigenen Angaben die Pedale. Eine Laterne stürzte durch das Fenster eines Gasthauses.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mast umgerissen und stürzte durch ein Fenster des angrenzenden Gasthauses.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mast umgerissen und stürzte durch ein Fenster des angrenzenden Gasthauses.

Der Vorfall ereignete sich am 24. September 2026 gegen 19.55 Uhr vor einem Gasthaus in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich). Ein 27-Jähriger wollte dort seinen Pkw einparken. Nach eigenen Angaben dürfte er dabei das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben. Daraufhin fuhr das Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mast umgerissen und stürzte durch ein Fenster des angrenzenden Gasthauses.

Gast wurde leicht verletzt

Im Lokal befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 59-jähriger Gast aus dem Bezirk Grieskirchen. Der Mann wurde durch den Vorfall leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried gebracht.

Führerschein vorläufig abgenommen

Bei dem 27-jährigen Lenker wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab laut Polizei einen Wert von 1,12 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.