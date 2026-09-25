Urfahranermarkt: Neue Fahrzeugsperren kommen erstmals zum Einsatz

Beim Urfahraner Herbstmarkt setzt die Stadt Linz erstmals auf neue mobile Fahrzeugsperren. Zehn davon wurden angekauft. Sie sollen stark besuchte Veranstaltungsflächen absichern und später auch andernorts zum Einsatz kommen.

Wer den Urfahraner Herbstmarkt besucht, trifft heuer erstmals auf das neue Sicherheitssystem. Der Linzer Gemeinderat hat am Donnerstag, dem 24. September 2026, den Ankauf von zehn mobilen Fahrzeugsperren des Systems Pitagone F18 beschlossen. Bereits beim Herbstmarkt, der von 25. September bis 4. Oktober stattfindet, werden sie eingesetzt. Die Sperren sollen Zufahrten zu stark besuchten Veranstaltungsflächen absichern.

Schnell aufgestellt

Im Gegensatz zu Betonteilen oder abgestellten Fahrzeugen können die neuen Sperren flexibel platziert werden. Sie lassen sich rasch öffnen und nach einer Veranstaltung wieder entfernen. Das System ist mobil und besteht aus einzelnen Modulen. Für den Aufbau ist kein Werkzeug notwendig. Zudem ist das F18-System crash-getestet. Die Polizei hat das System laut Stadt begutachtet und empfohlen.

Polizei eingebunden

„Wir vertrauen bei den Sicherheitsmaßnahmen für die Linzer Märkte auf die Expertise der Polizei. Von dieser wurde das nun erworbene System begutachtet und empfohlen. Es freut mich, dass wir dieses beim heurigen Urfahranermarkt zum Einsatz bringen können“, so Mobilitäts- und Marktreferent Vizebürgermeister Martin Hajart. Auch vonseiten der Polizei wird die Anschaffung begrüßt. „Wenn in die Sicherheit investiert wird, begrüßen wir als Polizei das immer. Die neuen Sperren, die durch die Stadt Linz angeschafft wurden, bilden einen weiteren Puzzlestein für sichere Großveranstaltungen in der Landeshauptstadt“, sagt Arnold Meier, stellvertretender Leiter des Einsatzreferates des Linzer Stadtpolizeikommandos.

Nicht nur für Urfahr

Nach dem Herbstmarkt sollen die Sperren nicht im Lager verschwinden. Sie können auch bei Wochenmärkten, Weihnachts- und Silvestermärkten sowie weiteren Großveranstaltungen im Linzer Stadtgebiet eingesetzt werden. Durch die kompakte Lagerung und den einfachen Transport kann die Stadt das System je nach Bedarf an unterschiedlichen Orten verwenden. „Mobile Fahrzeugsperren geben uns die Möglichkeit, stark frequentierte Bereiche gezielt abzusichern und zugleich rasch auf unterschiedliche Situationen zu reagieren“, erklärt Sicherheitsstadtrat Dr. Michael Raml. Perspektivisch sei laut Raml auch eine Anmietung durch andere Gemeinden denkbar.