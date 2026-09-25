„Soko Linz“ ermittelt weiter: Das erwartet Fans in Staffel sechs

Während in ORF 1 noch die fünfte Staffel läuft, wird in Oberösterreich schon weiter ermittelt: Für Staffel sechs dreht die „Soko Linz“ an Schauplätzen von Linz über Hinterstoder bis Allhaming.

Für Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky, Michael Steinocher, Alexander Pschill, Miriam Hie und ihre Kollegen heißt es derzeit wieder: ermitteln, drehen, weitermachen. Noch bis voraussichtlich Ende September laufen die Dreharbeiten zur sechsten Staffel der ORF-Serie. Zehn neue Folgen entstehen dabei. Gedreht wird unter anderem in der Landesgalerie Linz, in Hinterstoder, am Pfenningberg, in Steyr und in Allhaming. Die neuen Folgen sollen 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

Süße Ermittlungen

Wie vielfältig die neuen Schauplätze werden, zeigte sich am Freitag, 25. September, bei einem Setbesuch in der Wenschitz Pralinenwelt. Damit führt eine Spur der neuen Staffel sogar mitten hinein in die Welt der Schokolade. Produzent Florian Gebhardt verspricht außerdem „schwindelerregende Höhen“, „actiongeladene Verfolgungsjagden“, Partys und einen Abstecher in den Linzer Zoo. Sein Motto für die Serie: „Wo ‚Soko Linz‘ draufsteht, ist 100 Prozent (Ober)österreich drin.“

Team wächst zusammen

Nicht nur bei den Fällen, sondern auch innerhalb des Teams soll sich in Staffel sechs einiges tun. Angelika Niedetzky sagt: „In der sechsten Staffel wurden alle Schrauben nochmal angezogen. Das ‚Soko‘-Team wächst immer mehr zusammen und erlebt noch mehr emotionale Achterbahnfahrten, aber auch der Humor kommt nicht zu kurz, was mir persönlich stets am Herzen liegt.“ Katharina Stemberger spricht von einer „bewährten Mischung aus Spannung, Humor und Liebe“. Dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit bereits bekannten Figuren.

Bekannte Gesichter

Auch bei den Episodenrollen fährt die „Soko Linz“ einiges auf. Unter anderem stehen Romeo Kaltenbrunner, Agnes Hausmann, Daniel Keberle, Fabia Matuschek, Elif Duygu, Felix Oitzinger, Hilde Dalik, Mikka Forcher, Anton Noori, Erika Deutinger, Stefano Bernardin, Kristina Sprenger und Sabrina Reiter vor der Kamera. Alexander Pschill freut sich besonders über einige dieser Begegnungen: „Die Dreharbeiten zu dieser Staffel sind für mich besonders, weil diesmal so viele Kolleginnen und Kollegen dabei sind, die ich vom Theater kenne und schätze.“

Staffel fünf läuft

Bis die neuen Fälle auf den Bildschirm kommen, müssen Fans allerdings nicht auf die „Soko Linz“ verzichten. Die fünfte Staffel läuft derzeit immer dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 und ist jeweils bereits sieben Tage vorab auf ORF ON verfügbar. Am 29. September wartet mit der nächsten Folge ein „Kurzer Prozess“ auf das Team. Während also im Fernsehen noch ermittelt wird, sind die nächsten Fälle in Oberösterreich längst in Arbeit.