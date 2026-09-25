Anhänger löst sich vom Auto: Drei Verletzte bei Bad Ischl

Plötzlich löste sich während der Fahrt die Anhängerkupplung samt Anhänger: Auf der B145 bei Bad Ischl kam es am Freitag zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Drei Menschen aus dem Bezirk Gmunden wurden verletzt.

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war am Freitag, dem 25. September 2026, gegen 11.45 Uhr mit seinem Auto samt Anhänger unterwegs. Er fuhr auf der B145 von Bad Goisern kommend in Richtung Bad Ischl. Im Bereich Lauffen, Gemeinde Bad Ischl, löste sich in einer Rechtskurve plötzlich die abnehmbare Anhängerkupplung samt Anhänger. Warum es dazu kam, ist bislang unbekannt.

Anhänger prallt in Auto

Der losgelöste Anhänger geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte er nahezu ungebremst in das Fahrzeug einer Familie aus dem Bezirk Gmunden. Im Auto saßen drei Personen im Alter von 61, 86 und 87 Jahren. Doch damit war der Unfall noch nicht vorbei.

Zweites Auto erfasst

Auch ein 67-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Gmunden konnte dem Anhänger nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Sein Fahrzeug kollidierte ebenfalls mit dem Anhänger. Die drei Mitglieder der Familie wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung brachte man sie in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl. Wie es zum Lösen der Anhängerkupplung kommen konnte, ist nun Gegenstand weiterer Abklärungen. „Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich bei der verwendeten Anhängerkupplung um ein technisches Gebrechen oder einen Montagefehler handelte, wurde diese nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels vorläufig sichergestellt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.